ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном

«Шанхайская организация сотрудничества приветствует подписание 31 марта 2025 года Договора между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ, которое является важным шагом в укреплении взаимного доверия и добрососедских отношений между тремя государствами», — говорится в сообщении.