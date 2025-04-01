ШОС приветствует подписание договора между Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шанхайская организация сотрудничества приветствовала подписание исторического документа президентами Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которое состоялось 31 марта. Об этом сообщается в Telegram-канале ШОС.
«Шанхайская организация сотрудничества приветствует подписание 31 марта 2025 года Договора между Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан о точке стыка государственных границ, которое является важным шагом в укреплении взаимного доверия и добрососедских отношений между тремя государствами», — говорится в сообщении.
Государства-члены отмечают, что подписание данного документа внесет значимый вклад в обеспечение мира и стабильности на пространстве ШОС.