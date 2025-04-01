С 1 апреля вводятся изменения для жителей Ростовской области

Так, для детей мигрантов теперь предусмотрен обязательный тест на знание русского языка при приёме в школу. Первоклассники смогут сдать тест устно, дети старшего возраста — как в устной, так и в письменной форме. Сдать надо хотя бы на «тройку».
С 1 апреля на 14,75% проиндексированы социальные пенсии. Изменения, как пояснили в территориальном отделении СФР, коснутся 97 тыс. жителей Дона.
Также государство усилит меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Один человек сможет купить не более 20 сим-карт.
С 1 апреля повышаются штрафы за нарушение ПДД. За проезд на красный сигнал светофора и непристёгнутый ремень теперь придётся заплатить 1,5 тыс. рублей, а не тысячу, как было ранее.