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С 1 апреля вводятся изменения для жителей Ростовской области

Вступают в силу некоторые нововведения законодательства.

Так, для детей мигрантов теперь предусмотрен обязательный тест на знание русского языка при приёме в школу. Первоклассники смогут сдать тест устно, дети старшего возраста — как в устной, так и в письменной форме. Сдать надо хотя бы на «тройку».

С 1 апреля на 14,75% проиндексированы социальные пенсии. Изменения, как пояснили в территориальном отделении СФР, коснутся 97 тыс. жителей Дона.

Также государство усилит меры по борьбе с телефонным мошенничеством. Один человек сможет купить не более 20 сим-карт.

С 1 апреля повышаются штрафы за нарушение ПДД. За проезд на красный сигнал светофора и непристёгнутый ремень теперь придётся заплатить 1,5 тыс. рублей, а не тысячу, как было ранее.