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От мобильной связи до аренды недвижимости. Что меняется в Беларуси с 1 апреля

С наступлением апреля изменения затронут работу мобильных операторов: в том числе для абонентов появится базовый социальный тариф. В то же время аренда некоторой недвижимости подорожает. Какие еще новации ждут белорусов с 1 апреля — в подборке Office Life.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Социальный тариф на мобильную связь

С 1 апреля отечественные мобильные операторы предложат клиентам тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи. Его стоимость будет контролировать государство. Что входит в этот тариф, мы рассказывали здесь.

Платные подписки в смартфоне

Еще одна новация для мобильных операторов — они больше не смогут подключать платные подписки без согласия клиента. Это касается любого не предусмотренного пакетом услуг платного сервиса. По постановлению правительства, которое вступает в силу с 1 апреля, клиент должен подтвердить свое согласие одним из четырех способов.

Новая арендная величина

Также с 1 апреля базовая арендная величина вырастет более чем на рубль — с 17,76 до 18,77 рубля. Ее используют при расчете арендной платы за недвижимость, которая находится в государственной собственности.

Плата за обслуживание валютных счетов

Опять-таки с 1 апреля Приорбанк вводит ежемесячную комиссию за сервисное обслуживание счетов физлиц в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах с суммарным среднедневным остатком от $30 тыс. Ранее плата была предусмотрена для счетов от $50 тыс.

Рейсы из Бреста в Санкт-Петербург

В раcписании Belavia с 2 апреля появятся рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом. Полеты запланированы дважды в неделю: по средам и субботам.

Зарядка для электрокаров

С 1 апреля вырастут тарифы на зарядку для электромобилей сети Malanka. Цены вырастут минимум на 5%.

Визы в Намибию

С 1 апреля Намибия вводит визовый режим для граждан некоторых стран, в том числе и для Беларуси. Ранее с этой страной у нас действовал «безвиз».