От мобильной связи до аренды недвижимости. Что меняется в Беларуси с 1 апреля

Социальный тариф на мобильную связь
С 1 апреля отечественные мобильные операторы предложат клиентам тарифный план с базовым объемом услуг сотовой связи. Его стоимость будет контролировать государство. Что входит в этот тариф, мы рассказывали здесь.
Платные подписки в смартфоне
Еще одна новация для мобильных операторов — они больше не смогут подключать платные подписки без согласия клиента. Это касается любого не предусмотренного пакетом услуг платного сервиса. По постановлению правительства, которое вступает в силу с 1 апреля, клиент должен подтвердить свое согласие одним из четырех способов.
Новая арендная величина
Также с 1 апреля базовая арендная величина вырастет более чем на рубль — с 17,76 до 18,77 рубля. Ее используют при расчете арендной платы за недвижимость, которая находится в государственной собственности.
Плата за обслуживание валютных счетов
Опять-таки с 1 апреля Приорбанк вводит ежемесячную комиссию за сервисное обслуживание счетов физлиц в долларах, евро, злотых, фунтах стерлингов, швейцарских франках и шведских кронах с суммарным среднедневным остатком от $30 тыс. Ранее плата была предусмотрена для счетов от $50 тыс.
Рейсы из Бреста в Санкт-Петербург
В раcписании Belavia с 2 апреля появятся рейсы между Брестом и Санкт-Петербургом. Полеты запланированы дважды в неделю: по средам и субботам.
Зарядка для электрокаров
С 1 апреля вырастут тарифы на зарядку для электромобилей сети Malanka. Цены вырастут минимум на 5%.
Визы в Намибию
С 1 апреля Намибия вводит визовый режим для граждан некоторых стран, в том числе и для Беларуси. Ранее с этой страной у нас действовал «безвиз».