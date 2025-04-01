От мобильной связи до аренды недвижимости. Что меняется в Беларуси с 1 апреля

Еще одна новация для мобильных операторов — они больше не смогут подключать платные подписки без согласия клиента. Это касается любого не предусмотренного пакетом услуг платного сервиса. По постановлению правительства, которое вступает в силу с 1 апреля, клиент должен подтвердить свое согласие одним из четырех способов.