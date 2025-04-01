В Беларуси вступили в силу новые нормы режима труда и отдыха водителей

Кроме того, документом предусмотрено, что при выполнении международных автомобильных перевозок наниматели могут руководствоваться нормами данного постановления, если они не противоречат международному законодательству. «Так, если положениями Европейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки (ЕСТР), установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены постановлением, то применяются положения европейского соглашения», — пояснили в ведомстве.