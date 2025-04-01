Юрий Слюсарь: В Ростовской области 1 апреля стартует акция «Дон помнит»

Во время ее проведения в течение месяца во всех памятных местах, посвященных героям Великой Отечественной войны и других конфликтов, пройдут субботники с участием представителей администраций городов и районов, ветеранских и молодежных организаций, волонтеров и жителей. О подготовке к акции рассказали на еженедельной оперативной планёрке, которую провёл сегодня, 31 марта, глава региона Юрий Слюсарь. С инициативой о проведении акции он выступил ещё в феврале.