Юрий Слюсарь: В Ростовской области 1 апреля стартует акция «Дон помнит»

Во время ее проведения в течение месяца во всех памятных местах, посвященных героям Великой Отечественной войны и других конфликтов, пройдут субботники с участием представителей администраций городов и районов, ветеранских и молодежных организаций, волонтеров и жителей. О подготовке к акции рассказали на еженедельной оперативной планёрке, которую провёл сегодня, 31 марта, глава региона Юрий Слюсарь. С инициативой о проведении акции он выступил ещё в феврале.
Для удобства жителей создана электронная карта памяти, которая отображает информацию обо всех мемориальных объектах, включая воинские захоронения, вечные огни и памятники. Сегодня она насчитывает более 2250 объектов и постепенно пополняется. Юрий Слюсарь поручил ещё раз проверить включение в карту всех памятных мест региона.
С 20 марта открыта регистрация для участия в акции для всех жителей области. О своем желании присоединиться к ней заявили уже более 12 тысяч человек. Сформированы календари субботников по всем объектам, которые необходимо привести в порядок к юбилею Победы.
«Когда акция начнется и будут первые результаты, важно регулярно рассказывать, что сделано, как это выглядит, кто принимал участие. Я уверен, что если жители области увидят процесс, который действительно развернулся, то и количество желающих присоединиться будет расти», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.