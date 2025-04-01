Над Брянской областью уничтожили три БПЛА. Военная операция, день 1133-й

08:38 На стороне ВСУ воюют 164 француза, однако их может быть больше, рассказал ТАСС военкор агентства International Reporters Лоран Брайар:
«Они приезжают за деньгами, потому что-то, что они получат, то есть зарплаты, позволит им улучшить свою будущую жизнь, жизнь своих детей, купить небольшой магазин для жены, ну или что-то в этом роде. По моим текущим оценкам, [общее] количество [наемников] составляет от 15 до 18 тыс., а это уже довольно значительная цифра. И они продолжают прибывать».
08:31.
08:23 ВСУ ударили по центру Горловки. Как минимум 12 человек получили ранения, сообщил мэр Иван Приходько.
08:20 США бы хотели, что Россия подписала сделку по урегулированию конфликта на Украине, сказал Трамп.
08:13 США не обсуждали с Украиной вариант вступления Киева в НАТО в обмен на подписание «жесткой» сделки по недрам, обозначил американский президент Дональд Трамп. Он отметил, что конфликт начался как раз из-за желания страны вступить в альянс.
08:07 Ложные сообщения об отправке российский призывников в зону СВО не окажут влияния на весенний призыв, считает начальник ГОМУ Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский.
08:03 ⚡️В Минобороны рассказали, что ночью средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Брянской областью.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1133-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.