FT: встречу Рубио и главы МИД Дании могут отменить

По их данным, дипломатические контакты между Вашингтоном и Копенгагеном осуществляются «на минимальном уровне». Дания, которая ранее пыталась игнорировать требования президента США Дональда Трампа и призывала союзников не отвечать на его комментарии, в последние недели изменила тактику, остро реагируя на риторику Вашингтона.
Касаясь выпадов американской администрации на управление Данией автономной территорией Гренландией, Расмуссен заявил, что датская сторона «открыта для критики», однако «не одобряет тон, в котором это преподносится».
Ранее хозяин Белого дома сказал, что Вашингтон в любом случае получит Гренландию. При этом Трамп отметил в интервью телеканалу NBC News, что есть «хорошие шансы сделать это без военной силы», но все же он «ничего не исключает».
Американский лидер неоднократно заявлял, что Гренландия должна присоединиться к его стране. Он пригрозил ввести против Дании высокие торговые пошлины, если она не откажется от острова. Еще во время первого президентского срока Трамп предлагал купить Гренландию. Датские и гренландские власти эту идею отвергли.
Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от агрессии.