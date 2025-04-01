FT: встречу Рубио и главы МИД Дании могут отменить

ЛОНДОН, 1 апреля. /ТАСС/. Запланированная встреча между госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД Дании Ларсом Лекке Расмуссеном на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе на этой неделе может быть отменена в связи с напряженными отношениями по поводу Гренландии. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц.