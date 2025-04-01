Александр Скрябин провел заседание антитеррористической комиссии

На заседании была дана оценка деятельности рабочих групп антитеррористической комиссии города по выполнению поручения врио губернатора Юрия Слюсаря по обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Ростове.
Как сообщил в своем выступлении начальник Управления торговли Алексей Зайдлин, был проведен мониторинг ряда крупнейших торговых центров города, рынков и объектов общественного питания. По итогам выявлен ряд нарушений, направлены материалы для составления протоколов об административных правонарушениях.
Александр Скрябин поставил задачу организовать в ближайшее время встречу с руководителями крупнейших торговых объектов и предприятий общественного питания, ознакомить их с существующими требованиями и разработанными методическими материалами по антитеррористической защищенности.
Руководителям рабочих групп антитеррористической комиссии глава города поручил реализовать весь комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе с привлечением силовых структур.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.