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Александр Скрябин провел заседание антитеррористической комиссии

Были рассмотрены вопросы профилактики террористических угроз на объектах культуры, спорта и торговли.

Источник: администрация Ростова

На заседании была дана оценка деятельности рабочих групп антитеррористической комиссии города по выполнению поручения врио губернатора Юрия Слюсаря по обеспечению безопасности на объектах с массовым пребыванием людей в Ростове.

Как сообщил в своем выступлении начальник Управления торговли Алексей Зайдлин, был проведен мониторинг ряда крупнейших торговых центров города, рынков и объектов общественного питания. По итогам выявлен ряд нарушений, направлены материалы для составления протоколов об административных правонарушениях.

Александр Скрябин поставил задачу организовать в ближайшее время встречу с руководителями крупнейших торговых объектов и предприятий общественного питания, ознакомить их с существующими требованиями и разработанными методическими материалами по антитеррористической защищенности.

Руководителям рабочих групп антитеррористической комиссии глава города поручил реализовать весь комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов с массовым пребыванием людей, в том числе с привлечением силовых структур.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.