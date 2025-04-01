Главные новости 1 апреля 2025 года

Президент США Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер во время брифинга в Белом доме отметил, что с главой Северной Кореи у него отличные отношения и он поддерживает с ним коммуникации. Во время первого президентского срока Трамп уже встречался с Ким Чен Ыном.