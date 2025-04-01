Главные новости 1 апреля 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 апреля 2025 года.
Трамп заявил, что допускает встречу с Ким Чен Ыном
Президент США Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер во время брифинга в Белом доме отметил, что с главой Северной Кореи у него отличные отношения и он поддерживает с ним коммуникации. Во время первого президентского срока Трамп уже встречался с Ким Чен Ыном.
Глава МИД КНР оценил переговоры России и США
Министр внутренних дел Китая Ван И заявил, что Россия и США сделали первый шаг к нормализации отношений, начав переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. По его словам, диалог между двумя державами вселяет оптимизм. Ван И добавил, что большие страны должны соблюдать выполнение взятых на себя обязательств.
Китай проводит военные учения рядом с островом Тайвань
Вооруженные силы Китая выбрали местом проведения масштабных военных учений территорию рядом с Тайванем. В тренировке участвуют сухопутные, ракетные, военно-морские войска и авиация. Одна из задач учений — предупреждение сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня.
Израиль атаковал пригород Бейрута
Израильская армия нанесла удар по пригороду Бейрута Дахии. Целью атаки ЦАХАЛ назвал ключевой опорный пункт «Хезболлы» и участника ливанского движения. СМИ и местные жители свидетельствуют о нескольких взрывах, прозвучавших на территории столицы Ливана. Также они сообщают о летающих израильских самолетах.