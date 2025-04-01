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Главные новости 1 апреля 2025 года

Последние новости за сегодня — 1 апреля 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 1 апреля 2025 года.

Трамп заявил, что допускает встречу с Ким Чен Ыном

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп допустил, что может провести переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Американский лидер во время брифинга в Белом доме отметил, что с главой Северной Кореи у него отличные отношения и он поддерживает с ним коммуникации. Во время первого президентского срока Трамп уже встречался с Ким Чен Ыном.

Глава МИД КНР оценил переговоры России и США

Министр внутренних дел Китая Ван И заявил, что Россия и США сделали первый шаг к нормализации отношений, начав переговорный процесс по урегулированию украинского кризиса. По его словам, диалог между двумя державами вселяет оптимизм. Ван И добавил, что большие страны должны соблюдать выполнение взятых на себя обязательств.

Китай проводит военные учения рядом с островом Тайвань

Вооруженные силы Китая выбрали местом проведения масштабных военных учений территорию рядом с Тайванем. В тренировке участвуют сухопутные, ракетные, военно-морские войска и авиация. Одна из задач учений — предупреждение сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня.

Израиль атаковал пригород Бейрута

Израильская армия нанесла удар по пригороду Бейрута Дахии. Целью атаки ЦАХАЛ назвал ключевой опорный пункт «Хезболлы» и участника ливанского движения. СМИ и местные жители свидетельствуют о нескольких взрывах, прозвучавших на территории столицы Ливана. Также они сообщают о летающих израильских самолетах.

Компания Илона Маска отправила в космос корабль с туристами

Компания SpaceX миллиардера Илона Маска вывела на орбиту корабль Crew Dragon с космическими туристами на борту. В маршрут полета включен полет над полюсами Земли на высоте 450 км. Космическое путешествие продлится от трех до пяти дней. Члены экипажа проведут ряд исследований.