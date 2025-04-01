В Казахстане переименовали два вуза

В частности, переименованы два казахстанских вуза:
НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина» Министерства науки и высшего образования РК — в НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин». НАО «Университет имени Шакарима города Семея» — в НАО «Шәкәрім университет».
Приказ вводится в действие со дня его подписания.
Аркалыкский педагогический институт основан 12 апреля 1972 года, в октябре 1977 года институту было присвоено имя И. Алтынсарина.
Университет имени Шакарима создан как Семипалатинский педагогический институт в 1934 году, а в 1936 году институту было присвоено имя Сакена Сейфуллина.
В 1993 году институт получил имя Шакарима Кудайбердиева.