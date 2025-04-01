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В Казахстане переименовали два вуза

Министр науки и высшего образования РК подписал приказ от 17 марта 2025 года «О некоторых вопросах Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В частности, переименованы два казахстанских вуза:

НАО «Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина» Министерства науки и высшего образования РК — в НАО «Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырай Алтынсарин». НАО «Университет имени Шакарима города Семея» — в НАО «Шәкәрім университет».

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Аркалыкский педагогический институт основан 12 апреля 1972 года, в октябре 1977 года институту было присвоено имя И. Алтынсарина.

Университет имени Шакарима создан как Семипалатинский педагогический институт в 1934 году, а в 1936 году институту было присвоено имя Сакена Сейфуллина.

В 1993 году институт получил имя Шакарима Кудайбердиева.