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Мирзиёев и Жапаров обсудили ускорение крупных региональных проектов

Главы Узбекистана и Кыргызстана также отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. На полях трехстороннего саммита в Худжанде состоялась встреча президентов Узбекистана и Кыргызстана Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова. Об этом сообщает пресс-служба главы РУз.

Стороны высоко оценили итоги прошедших трехсторонних переговоров, главным результатам которых стало подписание Договора о точке стыка государственных границ Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Мирзиёев и Жапаров отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Так, товарооборот между странами с начала года вырос на 70%. Успешно развивается промышленная кооперация в разных отраслях экономики, в том числе при поддержке совместного Инвестиционного фонда.

«Были обсуждены вопросы ускорения крупных региональных проектов в сфере энергетики и транспортных коммуникаций, включая строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Главы государств выступили за поддержание интенсивных межрегиональных контактов и культурно-гуманитарного обмена», — говорится в сообщении.

Президенты также обменялись мнениями относительно графика и повестки дня предстоящих мероприятий на высшем уровне.

В рамках культурной программы саммита в Худжанде главы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана посетили Худжандскую крепость и ознакомились с ее историей.

Также они приняли участие в совместном мероприятии — концерте мастеров культуры и искусства трех стран.

На этом рабочий визит Шавката Мирзиёева в Таджикистан завершился.