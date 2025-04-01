Мирзиёев и Жапаров обсудили ускорение крупных региональных проектов

Мирзиёев и Жапаров отметили прогресс в реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Так, товарооборот между странами с начала года вырос на 70%. Успешно развивается промышленная кооперация в разных отраслях экономики, в том числе при поддержке совместного Инвестиционного фонда.