Каллас заявила, что НАТО переживет Трампа

Двухпроцентный показатель обязательных трат стран альянса на оборону был установлен союзниками в сентябре 2014 года. Тогда этому требованию отвечали лишь три государства — США, Греция, Великобритания. Все члены альянса должны были достичь 2% к 2024 году. Однако по истечении срока не все страны альянса выполнили оговоренное условие, а лишь 23 из 32 (к Исландии это требование не относится, так как у нее нет своей армии и, следовательно, расходов на оборону).