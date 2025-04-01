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Новый свердловский губернатор впервые показался на публике в Горном университете

Врио свердловского губернатора Денис Паслер приехал в свою альма-матер — в Горный университет.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер совершил свой первый публичный выход. Он приехал в Горный университет, выпускником которого он является. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Паслер посетил Научно-исследовательский лабораторный центр вуза. Затем он открыл XXIII научно-образовательный форум «Уральская горнопромышленная декада — 2025», который проходит в стенах Горного университета.

«Вуз помогает найти ответы на современные вызовы, стоящие перед горнодобывающей отраслью и экономикой в целом, повысить технологический суверенитет. В этом плане “Уральская горнопромышленная декада” играет огромную роль. Она собирает на одной площадке представителей органов власти и крупнейших производств, ведущих ученых и экспертов России и зарубежья. Такой представительный состав позволяет обсудить ключевые тенденции развития отрасли, в конструктивных дискуссиях выработать действенные решения, большинство из которых успешно применяется на практике. Уверен, так будет и в этот раз. Форум послужит установлению полезных деловых контактов, укреплению профессионального сотрудничества и достижению новых успехов», — сказал врио губернатора Денис Паслер.

Напомним, 28 марта в 16:00 Денис Паслер был представлен истеблишменту Среднего Урала в качестве врио губернатора Свердловской области. Указ об отставке прежнего главы региона Евгения Куйвашева и назначении Дениса Паслера президент РФ Владимир Путин подписал 26 марта. В 2012—2016 годах Паслер руководил региональным кабмином, а с 2019 года — Оренбуржьем. Сменщиком Дениса Владимировича в Оренбургской области стал Евгений Солнцев.