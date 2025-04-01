Новый свердловский губернатор впервые показался на публике в Горном университете

«Вуз помогает найти ответы на современные вызовы, стоящие перед горнодобывающей отраслью и экономикой в целом, повысить технологический суверенитет. В этом плане “Уральская горнопромышленная декада” играет огромную роль. Она собирает на одной площадке представителей органов власти и крупнейших производств, ведущих ученых и экспертов России и зарубежья. Такой представительный состав позволяет обсудить ключевые тенденции развития отрасли, в конструктивных дискуссиях выработать действенные решения, большинство из которых успешно применяется на практике. Уверен, так будет и в этот раз. Форум послужит установлению полезных деловых контактов, укреплению профессионального сотрудничества и достижению новых успехов», — сказал врио губернатора Денис Паслер.