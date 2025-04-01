В Башкирии вступил в силу закон об иноагентах в органах власти.

Принятый депутатами Госсобрания Башкирии закон, предусматривающий досрочное прекращение полномочий лиц, замещающих должности в органах госвласти в случае получения ими статуса иноагента, подписан Главой Башкирии. Соответствующие изменения внесены в законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан».
По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, данный закон будет содействовать укреплению суверенитета и безопасности нашей страны. Должностные лица в органах власти не только обладают широкими полномочиями, но и имеют доступ к конфиденциальной информации. Эта деятельность несовместима с иностранным влиянием и финансированием. Закон официально вступил в силу.
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