Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии вступил в силу закон об иноагентах в органах власти

В Башкирии вступил в силу закон об иноагентах в органах власти.

Источник: Башинформ

Принятый депутатами Госсобрания Башкирии закон, предусматривающий досрочное прекращение полномочий лиц, замещающих должности в органах госвласти в случае получения ими статуса иноагента, подписан Главой Башкирии. Соответствующие изменения внесены в законы «О Главе Республики Башкортостан» и «О статусе депутата Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан».

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, данный закон будет содействовать укреплению суверенитета и безопасности нашей страны. Должностные лица в органах власти не только обладают широкими полномочиями, но и имеют доступ к конфиденциальной информации. Эта деятельность несовместима с иностранным влиянием и финансированием. Закон официально вступил в силу.

Ранее «Башинформ» рассказывал о запрете рекламы в заблокированных соцсетях.