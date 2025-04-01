В Башкирии вступил в силу закон об иноагентах в органах власти.

По словам председателя Госсобрания Башкирии Константина Толкачева, данный закон будет содействовать укреплению суверенитета и безопасности нашей страны. Должностные лица в органах власти не только обладают широкими полномочиями, но и имеют доступ к конфиденциальной информации. Эта деятельность несовместима с иностранным влиянием и финансированием. Закон официально вступил в силу.