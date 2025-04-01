Главе Дегтярска Вадиму Пильникову продлили домашний арест

Напомним, силовики задержали мэра Дегтярска в начале декабря прошлого года. Ему вменили статью УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». После задержания Пильникова был арестован бывший замглавы администрации Дегтярска Виктор Солдатов. Его отправили в СИЗО по делу о посредничестве во взятке в особо крупном.