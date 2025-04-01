Тренировка теробороны пройдет в Минской области

МИНСК, 1 апр — Sputnik. Тренировка войск территориальной обороны начнется в Минской области в среду, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Беларуси.
По данным ведомства, руководить ей будет начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба ВС полковник Андрей Кравченко.
Тренировка по управлению формированием территориальных войск будет продолжаться два дня — до 3 апреля.
Цель мероприятия — совершенствование навыков должностных лиц органов управления теробороны в руководством формированием территориальных войск.
В тренировке участие примут должностные лица Минских областного и районных исполкомов, военных комиссариатов столичной области, а также взаимодействующих органов управления.
В министерстве отметили, что они на практике отработают вопросы сбора и анализа информации, проведения расчетов, принятия решений, а также подготовки необходимых распорядительных документов.