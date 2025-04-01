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Мэрия Самары прокомментировала покупку магического шара за миллион рублей

Новость про покупку магического шара для администрации Самары оказалась шуткой.

Источник: Комсомольская правда

В мэрии Самары прокомментировали новость о том, что для нужд городской администрации якобы собираются купить магический шар. Информацию о соответствующей закупке разместил депутат Дмитрий Асеев 1 апреля. Но оказалось, что все это — просто первоапрельская шутка.

— Администрация города Самара не размещала эту закупку, — прокомментировала мэрия и отметила, что изображения с описанием закупки просто отредактировали.

На самом деле, подобную закупку разместила Сызранская стоматологическая поликлиника. Но там за миллион с лишним планируют купить не магический шар, а стоматологические и расходные материалы.