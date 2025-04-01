Мэрия Самары прокомментировала покупку магического шара за миллион рублей

В мэрии Самары прокомментировали новость о том, что для нужд городской администрации якобы собираются купить магический шар. Информацию о соответствующей закупке разместил депутат Дмитрий Асеев 1 апреля. Но оказалось, что все это — просто первоапрельская шутка.