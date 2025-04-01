Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе

«Размещение в официальном профиле президента Германии в социальной сети изображения “флага” уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима и сопровождающий эту публикацию текст вызвали серьезное недовольство азербайджанской стороны. Вслед за этим были незамедлительно установлены контакты между администрациями президентов и министерствами иностранных дел обеих стран. Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее. В письме, направленном от имени руководителя администрации президента Германии, выражены извинения за произошедший инцидент», — говорится в релизе.