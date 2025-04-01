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Германия извинилась перед Азербайджаном за публикацию о Карабахе

БАКУ, 1 апр — РИА Новости. Администрация президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера извинилась перед Баку за публикацию немецкого политика о Карабахе в соцсетях, сообщило государственное агентство Азербайджана АзерТадж.

Источник: Комсомольская правда

«Размещение в официальном профиле президента Германии в социальной сети изображения “флага” уже ставшего пережитком прошлого незаконного режима и сопровождающий эту публикацию текст вызвали серьезное недовольство азербайджанской стороны. Вслед за этим были незамедлительно установлены контакты между администрациями президентов и министерствами иностранных дел обеих стран. Германская сторона признала, что данная публикация была размещена по ошибке, и незамедлительно удалила ее. В письме, направленном от имени руководителя администрации президента Германии, выражены извинения за произошедший инцидент», — говорится в релизе.

Посла ФРГ в Баку Ральфа Хорлеманна накануне вызвали в азербайджанский МИД. Ему вручили ноту протеста из-за публикации Штайнмайера.

Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке почти 37 лет назад. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992−1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.

В сентябре 2020 года там возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и несколько территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.

Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о «самороспуске» непризнанной республики с 1 января 2024 года.