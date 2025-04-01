Новые правила покупки SIM-карт вводят в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что случаев интернет-мошенничества становится все больше. В том числе — с использованием утекших персональных данных. Он поинтересовался у ответственных ведомств, какие меры уже принимаются для решения этой проблемы.
«Первое: запустили государственный сервис контроля доступа к персональным данным. К нему подключили более 70 процентов государственных информационных систем. Сервис осуществляет сбор согласий и уведомляет при доступе к персональным данным граждан. Второе: координируем работу мобильных операторов связи. Созданы антифрод-центры для выявления и блокирования звонков мошенников. Они интегрированы с антифрод-центром Национального банка», — сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства.
По его словам, вводится биометрическая регистрация при покупке новых SIM-карт. Также будет предусмотрена ответственность за незаконную передачу SIM-карт третьим лицам и за незаконное использование SIM-боксов.
«Как я уже сообщал, запущен сервис “СТОП кредит”. Данный сервис активно используется населением. Третье: законодательно ужесточена ответственность за нарушение защиты персональных данных. Разработали ряд других норм для усложнения действий мошенникам, для ограничения действий мошенников. Они находятся на рассмотрении депутатов Парламента. Мы продолжим работать в этом направлении», — пообещал министр цифровизации.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют внести изменения в приказ «Об утверждении правил оказания услуг связи». В частности, при дистанционном подключении к сотовой связи граждан обяжут предоставлять биометрические данные — фото лица. Эта мера направлена на борьбу с мошенниками, которые оформляют SIM-карты на чужие имена.