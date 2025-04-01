Новые правила покупки SIM-карт вводят в Казахстане

«Первое: запустили государственный сервис контроля доступа к персональным данным. К нему подключили более 70 процентов государственных информационных систем. Сервис осуществляет сбор согласий и уведомляет при доступе к персональным данным граждан. Второе: координируем работу мобильных операторов связи. Созданы антифрод-центры для выявления и блокирования звонков мошенников. Они интегрированы с антифрод-центром Национального банка», — сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев на заседании правительства.