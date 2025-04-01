Президент Финляндии призвал готовиться к восстановлению отношений с Россией

«В Финляндии мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.
Стубб добавил, что это будет зависеть от прекращения конфликта на Украине и того, как будет вестись обсуждение о восстановлении отношений.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения собственных национальных интересов, у границ Финляндии после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, называя двойными стандартами Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого «железного занавеса» между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.