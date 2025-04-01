Шутка или нет: что думают республиканцы о третьем сроке Трампа

Оценить вероятность участия американского лидера в следующей президентской кампании республиканцев в Сенате попросили журналисты ведущих американских СМИ.
Сенатор от штата Оклахома Маркуэйн Маллина заявил The Hill, что баллотироваться действующему американскому лидеру может помешать «небольшая проблема» — положения Конституции страны. «Я думаю, что это скорее насмешка, чем что-либо еще», — приводит слова республиканца «Интерфакс».
Сенатор США от штата Техас Джон Корнин, комментируя перспективу участия Трампа в следующей выборной гонке, заявил газете, что у президента «отличное чувство юмора».
Лидер республиканского большинства в верхней палате Конгресса США Джон Тун, говоря о третьем сроке Трампа, предположил, что политик просто «забавляется». «Он, вероятно, издевается над вами», — объяснил Тун журналистам телеканала NBC.
Глава юридического комитета Сената Чак Грассли на вопрос представителей NBC о перспективе участия Трампа в следующих президентских выборах порекомендовал им познакомиться с текстом Конституции.
На запрет выдвижения на третий срок в основном законе страны изданию The Hill указал и сенатор от штата Висконсин Рон Джонс.
Член сената Томми Табервил высказал для CNN мнение, что планы о выдвижении Трампа — не более чем разговоры, так как противоречат Конституции. «Изменение Конституции было бы непростой задачей. Я не думаю, что это произойдет», — заявил сенатор, но добавил, что нельзя «сбрасывать такой вариант со счетов».
Член верхней палаты Конгресса, представляющий Южную Каролину, Линдси Грэм (в 2024 году внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов в РФ) не стал однозначно отвечать на вопрос The Hill. «Спросите меня в 2027 году», — заявил он газете.
Глава большинства в Палате представителей Стив Скализ уточнил, что в настоящее время предложения по внесению в Конституцию корректировок, предусматривающих разрешение баллотироваться президенту на третий срок, не поступали.
Ранее Трамп высказался о своем желании конкурировать в президентской гонке с экс-президентом США Бараком Обамой. Политик уточнил, что не изучал, имеет ли право выдвигаться на третий срок.
Конституция США ограничивает пребывание в должности президента двумя сроками. Сейчас Трамп занимает пост главы государства второй раз.