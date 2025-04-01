Шутка или нет: что думают республиканцы о третьем сроке Трампа

Член сената Томми Табервил высказал для CNN мнение, что планы о выдвижении Трампа — не более чем разговоры, так как противоречат Конституции. «Изменение Конституции было бы непростой задачей. Я не думаю, что это произойдет», — заявил сенатор, но добавил, что нельзя «сбрасывать такой вариант со счетов».