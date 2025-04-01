Совещание с активом Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири прошло под руководством губернатора Игоря Кобзева

В Приангарье реализуются крупные инвестпроекты, — отметил Алексей Соболь. — Малый и средний бизнес тоже инвестирует в развитие производства. Стремится, в том числе с помощью Торгово-промышленной палаты, найти партнеров в регионах России и за рубежом. В прошлом году совместно с правительством Иркутской области Палата организовала более 20 бизнес-миссий и выставок в дружественных странах.