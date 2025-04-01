Совещание с активом Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири прошло под руководством губернатора Игоря Кобзева

Совместная работа правительства Иркутской области и Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири ведет к повышению эффективности развития экономики нашего региона, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Благодаря всесторонней поддержке бизнеса, содействию в реализации промышленной политики, укреплению и развитию межрегионального и международного сотрудничества, совершенствованию законодательства в регион привлекаются новые инвестиции и расширяются внешнеэкономические связи. Убежден, что в тесном сотрудничестве мы сможем и дальше способствовать улучшению делового и инвестиционного климата, развитию бизнеса и цивилизованной конкурентной среды.
По числу хозяйствующих субъектов в малом и среднем бизнесе Иркутская область занимает третье место в Сибирском федеральном округе и 16-е в стране. В регионе действуют более 91 тысячи соответствующих юридических лиц. Треть работающего населения регионе трудится именно на малых и средних предприятиях.
Президент Торгово-промышленная палата Восточной Сибири Алексей Соболь обратил внимание на то, что даже в сегодняшних непростых условиях бизнес развивается, и предпринимательское сообщество работает на благо развития экономики региона и страны.
В Приангарье реализуются крупные инвестпроекты, — отметил Алексей Соболь. — Малый и средний бизнес тоже инвестирует в развитие производства. Стремится, в том числе с помощью Торгово-промышленной палаты, найти партнеров в регионах России и за рубежом. В прошлом году совместно с правительством Иркутской области Палата организовала более 20 бизнес-миссий и выставок в дружественных странах.
Мы выстраиваем с бизнесом конструктивный диалог. Находим варианты решения тех или иных вопросов, которые сегодня возникают, — рассказал Игорь Кобзев. — Такое тесное взаимодействие позволяет сосредоточить внимание на важнейших на сегодняшний день задачах и совместными усилиями достичь необходимых результатов.