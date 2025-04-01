Расширен список запрещенных на территории Беларуси печатных изданий

«В случае выявления фактов распространения печатных изданий, включенных в список, Министерство информации в соответствии с абзацем 13 пункта 2 статьи 33 закона Республики Беларусь от 29 декабря 2012 года № 8-З “Аб выдавецкай справе” будет прекращать срок действия свидетельства о государственной регистрации в качестве распространителя печатных изданий», — уточнили в ведомстве.