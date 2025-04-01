Бикин готовят к наплыву туристов и Демешин требует конкретных решений

В Хабаровске на заседании президиума регионального правительства под руководством Дмитрия Демешина обсудили вопрос того, что Бикинский муниципальный округ может стать новой точкой притяжения туристов и развить экономику за счет строительства жилья, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Одной из ключевых тем стало развитие туристического потенциала округа. Губернатор поддержал идею строительства стационарного моста в районе погранперехода Покровка—Жаохэ, который позволит круглогодично перевозить грузы и пассажиров между Россией и Китаем. Сейчас переправа через Уссури возможна только зимой по понтонам и летом на катерах, а в межсезонье сообщение прекращается.
— Идея хорошая. Это может быть предметом обсуждения на предстоящем Российско-Китайском форуме. Если китайская сторона ее поддержит, направим обращение в Минтранс, — заявил Демешин.
Однако губернатор подчеркнул, что прежде чем строить мост, необходимо сделать Бикинский округ привлекательным для китайских туристов. Он поручил муниципальным властям разработать конкретные предложения до конца апреля.
— Стыдно, что китайские туристы после пересечения границы сразу уезжают в Приморье. Поэтому вырабатывайте новые решения. Околопарковые зоны, новые кафе, развлечения, цветочные фестивали, магазины «Сделано в Хабаровском крае» — не все это стоит дорого. Если представите достойные проекты, я готов выделить средства из резерва, — подчеркнул глава региона.
В прошлом году поток туристов из Китая через этот пункт пропуска вырос в четыре раза, но краю пока нечего предложить гостям. Демешин потребовал от муниципалитета активнее участвовать в форуме с готовыми проектами.
Еще одним приоритетным направлением губернатор назвал жилищное строительство. Сейчас в округе необходимо более 30 тысяч квадратных метров жилья для нуждающихся граждан и детей-сирот.
— Бикин — замечательный город, где надо активно строить новые красивые дома. И по программе переселения, и по коммерческому направлению. Людям, которые вернутся с СВО, нужно предлагать жилье. В 2023 году построили два дома, рассчитываю, что в 2025 году работа пойдет активнее. Деньги на это будем выделять, — заявил Демешин.
В марте власти договорились с хабаровским застройщиком о строительстве в Бикине десятиэтажного панельного дома.
Также губернатор поручил министру сельского хозяйства Павлу Сторожуку провести в Бикине совещание с крупными сельхозпроизводителями. Темой обсуждения станут меры господдержки аграриев и животноводов.