Бикин готовят к наплыву туристов и Демешин требует конкретных решений

— Бикин — замечательный город, где надо активно строить новые красивые дома. И по программе переселения, и по коммерческому направлению. Людям, которые вернутся с СВО, нужно предлагать жилье. В 2023 году построили два дома, рассчитываю, что в 2025 году работа пойдет активнее. Деньги на это будем выделять, — заявил Демешин.