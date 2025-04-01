Юрий Слюсарь заявил о нехватке медиков в сельских районах Ростовской области

В их составе будут работать кардиологи, эндокринологи, онкологи, офтальмологи и другие профильные специалисты. В оснащении бригад будут выезжать на территории с передвижными медицинскими модулями — кардиомобилем, диагностическим комплексом, стоматологическим кабинетом. Жители сельских территорий так же получат возможность пройти флюорографическое и маммографическое обследования.