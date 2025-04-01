«Надо ориентироваться на свое». Лукашенко о ключевом аспекте сотрудничества с Россией

«В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат (за рубежом. — Прим. БЕЛТА). Потому что мы уже наелись этой беготни: “Ах, там качество, инвестиции и так далее”, — сказал глава государства. — Сейчас деньги украли, арестовали и у России, и у нас. Где те инвесторы и где-то качество, на которые мы молились? Урок был преподнесен солидный. Надо ориентироваться на свое. Мы способны многое сделать».