Токаев показал президенту Словении, как работает МФЦА

Касым-Жомарт Токаев и президент Словении Наташа Пирц-Мусар, находящаяся с официальным визитом в Казахстане, посетили Международный финансовый центр Астана. Президентов ознакомили со структурой и основными направлениями деятельности финансового центра.
- объем привлеченных инвестиций через площадку центра достиг 14,4 миллиарда долларов;
- 7,1 миллиарда — портфельные инвестиции на бирже Astana International Exchange;
- 7,3 миллиарда — инвестиции участников МФЦА.
Всего здесь зарегистрировано порядка 3700 компаний из более чем 80 стран мира.
«Главам государств рассказали о работе Суда МФЦА — первой в Центральной Азии судебной системы, основанной на нормах и принципах прецедентного права, а также Международного арбитражного центра», — отмечает пресс-служба Акорды.
О каких новых проектах договорились Казахстан и Словения
Отметим, 31 марта президенты Казахстана и Словении провели переговоры в Астане в расширенном формате с участием официальных делегаций обеих стран.
Приветствуя словенскую делегацию, Глава нашего государства подтвердил приверженность Казахстана развитию взаимовыгодного сотрудничества со Словенией — нашим проверенным временем надежным партнером в Европе.
Как отмечает пресс-служба Акорды, прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов. 19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика.