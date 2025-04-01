Токаев показал президенту Словении, как работает МФЦА

Как отмечает пресс-служба Акорды, прямые инвестиции Словении в казахстанскую экономику достигли почти 200 миллионов долларов. 19 компаний со словенским капиталом успешно работают в Казахстане в таких секторах, как фармацевтика, машиностроение, телекоммуникации и возобновляемая энергетика.