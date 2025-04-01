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Лукашенко сказал про ключевой аспект сотрудничества с Россией

Лукашенко сказал, на что нужно ориентироваться в сотрудничестве с Россией.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 апреля на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко сказал про ключевой аспект сотрудничества с РФ, пишет БелТА.

Глава государства заметил, что все не так просто, не так благодушно, как, возможно, кому-то это казалось и то ли еще будет.

— В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат за рубежом, — пояснил президент Беларуси.

Вместе с тем Александр Лукашенко заметил:

— Потому что мы уже наелись этой беготни: «Ах, там качество, инвестиции и так далее».

По словам главы государства, деньги сейчас украли, арестовали и у России, и у Беларуси. Лукашенко подчеркнул и поинтересовался, где те инвесторы и где-то качество, «на которые мы молились?». Он заявил, что урок солидный был преподнесен. Президент еще раз акцентировал внимание, что необходимо ориентироваться на свое, добавив, что Беларусь и Россия способны сделать многое.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к чиновникам, сказав про недостатки: «Я не упрекаю за это людей, потому что сам страдаю этим недостатком».

Кроме того, Лукашенко внес поправки в сферу управления жилфондом и строительства в Беларуси.

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Тем временем Кочанова высказалась о повышении пенсионного возраста в Беларуси.