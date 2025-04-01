Лукашенко сказал про ключевой аспект сотрудничества с Россией

— В очередной раз следует сказать, что все будет зависеть от нас. Надо ориентироваться только на свои возможности. А если что-то прибудет извне, мы будем только рады. Но уже с головой должны подходить к тому, что нам предложат за рубежом, — пояснил президент Беларуси.