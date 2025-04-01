Евгений Наумов пригласил провести майские праздники в Краснодаре

Мэр отметил, что Краснодар — это место, где можно зарядиться солнечным настроением и почувствовать атмосферу настоящего южного гостеприимства.
По словам Наумова, улицы и парки уже готовятся встречать туристов и расцветают. «У нас есть все для семейного отдыха», — рассказал глава краевого центра.
В Краснодаре можно не только насладиться природой, но и попробовать местные гастрономические изыски. Кафе и рестораны предложат сезонные меню и откроют летние террасы, а особой гордостью местной кухни остается знаменитый кубанский борщ.
Одним из событий праздничных дней станет семейный фестиваль «Маёвка», который откроется 1 мая на Пушкинской площади. Отсюда гости смогут отправиться на прогулку по центральной улице Красной, где их встретят запорожские казаки, Шурик с Лидочкой и фонтаны. Гид проведёт экскурсию, рассказывая об истории архитектурных памятников и культурных достопримечательностей, сообщил Евгений Наумов.
Также мэр Краснодара предложил посетить городские парки, где можно уединиться в тишине, покормить уток и лебедей или весело провести время с детьми на аттракционах. Для любителей спорта 3 мая состоится футбольный матч «Краснодар» — «Рубин» на одном из лучших стадионов страны.
«Рассказывать про Краснодар можно долго, но лучше увидеть», — заключил глава кубанской столицы.