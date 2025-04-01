Евгений Наумов пригласил провести майские праздники в Краснодаре

Одним из событий праздничных дней станет семейный фестиваль «Маёвка», который откроется 1 мая на Пушкинской площади. Отсюда гости смогут отправиться на прогулку по центральной улице Красной, где их встретят запорожские казаки, Шурик с Лидочкой и фонтаны. Гид проведёт экскурсию, рассказывая об истории архитектурных памятников и культурных достопримечательностей, сообщил Евгений Наумов.