Экс-премьер Молдавии раскритиковал Санду и правящую партию

Экс-премьер также отметил проблему манипулирования общественным мнением через обвинения в «российской пропаганде» и использование европейской интеграции как инструмента давления. «Того, кто не умеет правильно пользоваться штампом с надписью “проголосовано”, следует для начала напрочь лишить европейской пайки», — подчеркнул с иронией Филат. Лидер ЛДПМ раскритиковал в своем послании избирательную систему республики, и использование партией власти административного ресурса. «В Молдавии 1 апреля выпадает раз в четыре года и всегда на воскресенье. К празднованию готовятся месяц и отмечают с размахом — проводят выборы, а потом четыре года до хрипоты подсчитывают напетое с чужого голоса волеизъявление. В стране, где День смеха не праздник, а состояние души, где бюллетень уже не “апрельская рыба”, а бумажная мишень на спине электората, где в мутном избирательном аквариуме лежат, как шпроты в банке, онемевшие голоса людей, утереть слезы смеха и расплакаться чистыми слезами избавления — единственный путь к искренности без лжи», — отметил политик.