Из Ростовской области весной 2025 года призовут порядка 5500 человек. Из них более 50% будут служить в Южном военном округе — в ЮФО и СКФО. Из этих %0% свыше 40% останутся на службе в Ростовской области.
«Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Призывники не будут служить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также они не отправятся служить в Курскую область», — отметил Егоров.
Призывники будут служить в военно-космических, военно-десантных войсках, в казачьих полках, 25 юношей будут служить в президентском полку.