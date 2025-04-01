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В Ростовской области с 1 апреля стартовал весенний призыв

На Дону начался весенний призыв на военную службу. Призывников не будут отправлять в новые регионы и в зону СВО. Об этом на пресс-конференции в «Интерфаксе» рассказал военный комиссар донского региона Игорь Егоров.

Из Ростовской области весной 2025 года призовут порядка 5500 человек. Из них более 50% будут служить в Южном военном округе — в ЮФО и СКФО. Из этих %0% свыше 40% останутся на службе в Ростовской области.

«Призыв пройдет с 1 апреля по 15 июля. Призывники не будут служить в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Также они не отправятся служить в Курскую область», — отметил Егоров.

Призывники будут служить в военно-космических, военно-десантных войсках, в казачьих полках, 25 юношей будут служить в президентском полку.