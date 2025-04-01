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Лукашенко отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне

Лукашенко: для Минска и Москвы важно сохранить историческую память о ВОВ.

Источник: AP 2024

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации в мире для Минска и Москвы очень важно сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, страны воспитывают молодое поколение на памяти об этих событиях.

«Мы находимся в преддверии больших праздников… Самый главный праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особенно хочу подчеркнуть эту дату. Для нас она очень важна не только в плане нынешних событий. Как историки мы понимаем, что, к сожалению, через определенный промежуток времени события повторяются», — сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.

По его словам, для Белоруссии и России важно, чтобы дети и внуки помнили эту дату. «И на этих великих событиях мы воспитываем новое поколение», — добавил Лукашенко.

Он также напомнил, что 2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России, и подчеркнул, что накануне этого дня особый символизм приобретает сегодняшняя встреча и обсуждение на ней перспектив белорусско-российского сотрудничества.

Говоря об отношениях Белоруссии и Пензенской области, Лукашенко отметил, что стороны имеют «приличный товарооборот».

«Рост значительный — почти 10% в прошлом году», — сказал он. Президент добавил, что Минск ориентирован на развитие промышленной кооперации с Пензенской областью и с Россией в целом.

По его словам, Белоруссия заинтересована продолжать сотрудничество в сфере машиностроения, наращивать объемы поставки различных видов пассажирской техники, в том числе работающей на различных видах топлива. Лукашенко назвал перспективным направлением сотрудничество в сфере ЖКХ, пояснив, что Белоруссия может поставить необходимую в этой сфере технику. «Я уже не говорю о сельском хозяйстве, продуктах питания. Если нужно расширять это направление сотрудничества, мы это будем делать», — сказал белорусский президент. Он заверил, что Белоруссия оперативно и в срок выполнит все договоренности, которые будут достигнуты.