Лукашенко отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне

По его словам, Белоруссия заинтересована продолжать сотрудничество в сфере машиностроения, наращивать объемы поставки различных видов пассажирской техники, в том числе работающей на различных видах топлива. Лукашенко назвал перспективным направлением сотрудничество в сфере ЖКХ, пояснив, что Белоруссия может поставить необходимую в этой сфере технику. «Я уже не говорю о сельском хозяйстве, продуктах питания. Если нужно расширять это направление сотрудничества, мы это будем делать», — сказал белорусский президент. Он заверил, что Белоруссия оперативно и в срок выполнит все договоренности, которые будут достигнуты.