Лукашенко отметил важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне

МИНСК, 1 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в текущей политической ситуации в мире для Минска и Москвы очень важно сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне, страны воспитывают молодое поколение на памяти об этих событиях.
«Мы находимся в преддверии больших праздников… Самый главный праздник — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Особенно хочу подчеркнуть эту дату. Для нас она очень важна не только в плане нынешних событий. Как историки мы понимаем, что, к сожалению, через определенный промежуток времени события повторяются», — сказал Лукашенко во вторник в Минске во время встречи с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко.
По его словам, для Белоруссии и России важно, чтобы дети и внуки помнили эту дату. «И на этих великих событиях мы воспитываем новое поколение», — добавил Лукашенко.
Говоря об отношениях Белоруссии и Пензенской области, Лукашенко отметил, что стороны имеют «приличный товарооборот».
«Рост значительный — почти 10% в прошлом году», — сказал он. Президент добавил, что Минск ориентирован на развитие промышленной кооперации с Пензенской областью и с Россией в целом.
По его словам, Белоруссия заинтересована продолжать сотрудничество в сфере машиностроения, наращивать объемы поставки различных видов пассажирской техники, в том числе работающей на различных видах топлива. Лукашенко назвал перспективным направлением сотрудничество в сфере ЖКХ, пояснив, что Белоруссия может поставить необходимую в этой сфере технику. «Я уже не говорю о сельском хозяйстве, продуктах питания. Если нужно расширять это направление сотрудничества, мы это будем делать», — сказал белорусский президент. Он заверил, что Белоруссия оперативно и в срок выполнит все договоренности, которые будут достигнуты.