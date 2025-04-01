Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вице-мэра Екатеринбурга Бубнова удивил мусорный беспорядок после схода снега

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 апреля, УралПолит.Ru. На улицах Екатеринбурга после быстрого схода снега появилось слишком много мусора. Об этом заявил вице-мэр города Алексей Бубнов.

Источник: AP 2024

«Для меня шокирующе быстро сошел снег, и я вижу много бутылок и мусора. Конечно, коммунальные службы все уберут, но я призываю горожан убирать за собой и соответствующе воспитывать своих детей», — приводит ЕАН слова Бубнова.

Вице-мэр призвал горожан принять участие в приведении Екатеринбурга в порядок, напомнив про месячник чистоты, который ранее анонсировал глава города Алексей Орлов. Также Бубнов отметил, что в нынешнем году погода позволила вывести на улицы уборочную технику раньше обычного. Так, в уральской столице уже работают дорожные пылесосы и другие машины.