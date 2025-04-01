Вице-мэра Екатеринбурга Бубнова удивил мусорный беспорядок после схода снега

Вице-мэр призвал горожан принять участие в приведении Екатеринбурга в порядок, напомнив про месячник чистоты, который ранее анонсировал глава города Алексей Орлов. Также Бубнов отметил, что в нынешнем году погода позволила вывести на улицы уборочную технику раньше обычного. Так, в уральской столице уже работают дорожные пылесосы и другие машины.