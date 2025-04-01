«Восемьдесят шесть за, ни одного голоса против. Закон принят в третьем чтении», — заявил спикер Шалва Папуашвили. Законопроект называется «Акт о регистрации иностранных агентов». В начале февраля в правящей партии «Грузинская мечта» заявили, что он будет дословным аналогом действующего в США Foreign Agents Registration Act (FARA). В партии подчеркивали, что хотят таким образом предотвратить любые спекуляции в отношении принятого в прошлом году закона «О прозрачности иностранного влияния». Различие между двумя документами заключается в том, что закон «О прозрачности иностранного влияния» касается организаций, а не физических лиц, и подразумевает штрафы за невнесение ежегодной декларации о доходах. Новый закон предусматривает для нарушителей тюремное заключение сроком до пяти лет. Закон «О прозрачности иностранного влияния» принят в мае 2024 года. Он предписывает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых — в частности, более 20 процентов — поступают из-за границы. Кроме того, все организации, «проводящие интересы иностранных сил», должны зарегистрироваться в государственном реестре. При этом нужно отразить полученные доходы и заполнить декларацию, в противном случае грозит штраф в 25 тысяч лари. Процедуры вокруг законопроекта сопровождались акциями протеста, полиция разгоняла их и задерживала активистов. Западные страны выступили с угрозами в адрес Тбилиси: США и Евросоюз рассматривали возможность введения санкций против политиков, работавших над законом, а Еврокомиссия заявила, что процесс вступления Грузии в ЕС фактически остановлен.