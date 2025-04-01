«Немножко Византия»: что говорят эксперты о реформе местного самоуправления

«Мы жили и при “одноглавой”, и при “двуглавой” системе. Сильно ли влияли на жизнь обычных людей эти изменения? Они заметили, при какой системе власть работала лучше или хуже? Большинству из нас это неважно. Это вопросы качества взаимоотношений и работы муниципальных властей — как и в том, и в другом случае — остаться эффективными. Если бы и тот, и другой глава думали о том, как сделать так, чтобы, даже имея все возможности переехать (и жилье хорошее, и работа), люди хотели бы жить только в Калининграде, то и “двуглавая” могла бы быть эффективной», — заметила Волова.