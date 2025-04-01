Лидер партии Марин Ле Пен анонсировал акции протеста по всей Франции

«Я считаю, что французы должны возмутиться, мы собираемся организовать в эти выходные демонстрации, раздачу листовок», — заявил лидер партии. При этом Барделля заметил, что любые угрозы и оскорбления в адрес судей, выносивших вердикт по делу Ле Пен, неприемлемы.
Вчера, 31 марта, Парижский суд признал Марин Ле Пен виновной в нецелевом использовании средств Европарламента. Для этого, как утверждается, с 2006 по 2016 год Ле Пен фиктивно нанимала для партии ассистентов депутатов. Ее приговорили к четырем годам домашнего ареста, два из которых — условно. Также Марин Ле Пен не сможет участвовать в президентских выборах 2027 года.
Сама Ле Пен назвала это решение суда политическим и заявила, что будет подавать апелляцию. Жордан Барделля заявил, что считает приговор «непропорциональным»: «Это прямое отрицание верховенства закона, потому что наше право на справедливое судебное разбирательство было нарушено. Судьи приняли решение полностью исключить из президентской гонки кандидата… который должен был не просто пройти во второй тур, но и был ее фаворитом», — заявил лидер RN.