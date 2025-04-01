Лидер партии Марин Ле Пен анонсировал акции протеста по всей Франции

Сама Ле Пен назвала это решение суда политическим и заявила, что будет подавать апелляцию. Жордан Барделля заявил, что считает приговор «непропорциональным»: «Это прямое отрицание верховенства закона, потому что наше право на справедливое судебное разбирательство было нарушено. Судьи приняли решение полностью исключить из президентской гонки кандидата… который должен был не просто пройти во второй тур, но и был ее фаворитом», — заявил лидер RN.