Обсуждение новых правил застройки стартовало в Петербурге

В Петербурге стартовали общественные обсуждения новых правил землепользования и застройки (ПЗЗ). Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) сообщил, что предложения по изменениям можно подавать до 29 апреля.
— Предложения и замечания участников общественных обсуждений, включая обосновывающие материалы (при наличии), должны быть представлены до окончания срока экспозиции, то есть по 15 апреля включительно, — уточняется в документе.
В течение недели владельцы участков, застройщики и активисты смогут предложить смену разрешенного использования земли, а также изменения в параметрах высотности и плотности застройки. После завершения сбора мнений районные комиссии подготовят протоколы, которые передадут в КГА. Итоговый реестр поправок сформируют в мае, затем проект передадут на рассмотрение комиссии по землепользованию.
Существующие ПЗЗ были утверждены в 2016 году, но после принятия нового генплана в конце 2023-го многие их положения устарели, что мешает согласованию новых строительных проектов. Новый документ должен устранить эти несоответствия. Всего в нем предусмотрено 40 территориальных зон, включая жилые, общественно-деловые и производственные с учетом классов опасности и транспортной доступности.