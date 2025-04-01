Обсуждение новых правил застройки стартовало в Петербурге

Существующие ПЗЗ были утверждены в 2016 году, но после принятия нового генплана в конце 2023-го многие их положения устарели, что мешает согласованию новых строительных проектов. Новый документ должен устранить эти несоответствия. Всего в нем предусмотрено 40 территориальных зон, включая жилые, общественно-деловые и производственные с учетом классов опасности и транспортной доступности.