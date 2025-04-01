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Президент Узбекистана встретился с делегацией КНР — подробности

В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего расширения сотрудничества между странами.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с заведующим Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

«Высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина», — говорится в сообщении.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и практического взаимодействия между Узбекистаном и Китаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне.

В ходе встречи отметили достигнутый уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства.

«Устойчиво растут объемы взаимного товарооборота и инвестиций, увеличивается количество совместных проектов и предприятий с участием ведущих компаний в приоритетных отраслях экономики. Ведется практическая работа по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан», — говорится в сообщении.

Также стороны высоко оценили интенсивные межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.

Особое внимание уделили дальнейшему расширению межпарламентского и межпартийного сотрудничества в таких сферах, как сокращение бедности, борьба с коррупцией, ускоренная цифровизация и индустриализация.

Кроме того, отмечена важность развития кооперации в области высшего и профессионального образования, включая открытие в Узбекистане филиалов ведущих китайских вузов.