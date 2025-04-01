Президент Узбекистана встретился с делегацией КНР — подробности

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с заведующим Отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
«Высокий гость передал главе нашего государства искренние приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина», — говорится в сообщении.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества и практического взаимодействия между Узбекистаном и Китаем в соответствии с договоренностями на высшем уровне.
В ходе встречи отметили достигнутый уровень узбекско-китайских отношений дружбы и всепогодного всестороннего стратегического партнерства.
Также стороны высоко оценили интенсивные межрегиональные контакты и культурно-гуманитарный обмен.
Особое внимание уделили дальнейшему расширению межпарламентского и межпартийного сотрудничества в таких сферах, как сокращение бедности, борьба с коррупцией, ускоренная цифровизация и индустриализация.
Кроме того, отмечена важность развития кооперации в области высшего и профессионального образования, включая открытие в Узбекистане филиалов ведущих китайских вузов.