В Башкирии весной 2025 года призовут более 6,5 тысячи новобранцев.

Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Отправка призывников планируется со сборного пункта в войска в середине апреля текущего года. Каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.