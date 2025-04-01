В Башкирии весной 2025 года призовут более 6,5 тысячи новобранцев.

Весной 2025 года из Башкирии в ходе весеннего призыва военный комиссариат республики отправит к местам прохождения службы более 6,5 тысячи новобранцев.
В пресс-службе республиканского военкомата «Башинформу» сообщили, что призывниками из Башкирии укомплектуют все виды и рода войск Вооружённых сил, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.
Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где они освоят современную военную технику, получат военно-учётную специальность, а после продолжат службу в соответствии с полученной военной подготовкой. Отправка призывников планируется со сборного пункта в войска в середине апреля текущего года. Каждый призывник будет обеспечен комплектом обмундирования, несессером, продовольственным и вещевым имуществом.
Отмечу, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут.
Все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и продолжат службу по предназначению в пунктах постоянной дислокации на территории Российской Федерации. После службы военнослужащие будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве на военную службу 31 марта. Документ за подписью главы государства размещён на сайте официального опубликования правовых актов.
Добавим, в военном комиссариате Башкирии открыта общественная приёмная (консультационно-правовой пункт). Позвонить в приёмную можно по телефону (347) 228−02−92, ежедневно, в рабочие дни с 9.00 до 19.00, в выходные дни с 10.00 до 17.00.
Кроме того, действуют и другие номера телефонов, по которым можно задать все актуальные вопросы о призыве в армию:
Отдел подготовки и призыва граждан на военную службу — (347) 253−13−48 (с 9.00 до 18.00).
Военная прокуратура Уфимского гарнизона — (347) 250−05−10 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).
Уфимский гарнизонный военный суд — (347) 259−14−83 (с 9.00 до 18.00 в рабочие дни).
Экстренная психологическая помощь, республиканский молодёжный психологический центр (347) 276−56−12 (ежедневно с 9.00 до 00.00).