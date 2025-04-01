С 1 апреля в России начнут действовать новые законы для граждан

Социальные пенсии повысятся на 14,75%



С 1 апреля 2025 года социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%. Размер индексации основан на темпах роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Это коснется граждан с инвалидностью, потерявших кормильца и тех, у кого недостаточный трудовой стаж для назначения страховой пенсии.



Семейная ипотека расширяет возможности



С 1 апреля начнется расширение программы семейной ипотеки. Теперь семьи с детьми до 6 лет и детьми-инвалидами до 18 лет смогут воспользоваться этим кредитом не только для покупки нового жилья, но и для вторичного рынка. Однако квартира не должна быть признана аварийной, а дом не старше 20 лет. Покупка жилья у родственников запрещена, и воспользоваться программой можно будет только один раз. В Краснодарском крае воспользоваться «Семейной ипотекой» на покупку вторичного жилья можно в 16 городах: Горячем Ключе, Приморско-Ахтарске, Туапсе, Абинске, Апшеронске, Хадыженске, Белореченске, Кореновске, Крымске, Курганинске, Лабинске, Славянске-на-Кубани, Темрюке, Тимашевске, Усть-Лабинске и Геленджике.



Дети мигрантов не смогут поступить в школы без знания русского языка



Внесены изменения в правила зачисления детей мигрантов в российские школы. Перед поступлением будет проводиться проверка знаний русского языка и законности пребывания на территории РФ.



Воспитание в детских лагерях станет более систематизированным



С 1 апреля вступает в силу новая федеральная программа воспитательной работы для детских лагерей. В рамках этой программы будут проводиться мероприятия по воспитанию патриотизма, уважению к памяти защитников Отечества и прививке духовно-нравственных ценностей.



Подрядчики по эскроу-счетам освобождены от НДС



Теперь строительство индивидуальных жилых домов по договорам подряда с использованием эскроу-счетов будет освобождено от НДС. Это должно сделать такие дома более доступными для граждан.



Банк России ограничит рискованные ипотечные кредиты



Центральный банк России теперь сможет устанавливать лимиты для кредитных организаций по ипотечным и автокредитным ставкам, что позволит сдерживать рост закредитованности граждан.



Новый сбор за интернет-рекламу



С 1 апреля вводится обязательный сбор в размере 3% от дохода, получаемого от распространения рекламы в интернете. Средства будут направляться на поддержку российских программ и баз данных.



Меры против телефонных мошенников



Граждане РФ смогут проверять, сколько сим-карт оформлено на их имя, через портал Госуслуг. Лимит на количество сим-карт, которые может иметь один человек, будет сокращен до 20. Также операторы связи обязаны проверять достоверность данных абонентов.



Иностранные водительские права станут недействительными



Иностранные водительские права для тех, кто оформил вид на жительство или гражданство РФ до 1 апреля, будут признаны недействительными на территории России. Эти граждане должны будут пересдать экзамен для получения российского удостоверения. Исключение составляют документы граждан Беларуси и России, выданные в Беларуси.



Эти изменения вступают в силу с 1 апреля и окажут влияние на широкий круг граждан и организаций.