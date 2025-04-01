В Минске и Бресте 2 апреля будут стрелять из пушек

Изначально проект «Выстрел памяти» запустили в России, в 2017 году в Калаче-на-Дону. Приурочили его к 75-летию контрнаступления Советских войск под Сталинградом. После инициативу поддержали другие города-герои России. В текущем году, в канун 80-летия Победы в ВОВ, к акции присоединятся Минск и Брестская крепость.