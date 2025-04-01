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В Минске и Бресте 2 апреля будут стрелять из пушек

Жителей Минска и Бреста просят 2 апреля не паниковать, если они услышат звук пушечного выстрела. Это часть военно-патриотического проекта «Выстрел памяти».

Источник: Смартпресс

Акция пройдет у стелы «Минск — город-герой» и в Брестской крепости.

Как пояснили в министерстве обороны, «Выстрел памяти» — «одиночный холостой выстрел из артиллерийского орудия, посвященный памяти подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны и павших защитников Отечества».

Громкий выстрел минчане и брестчане услышат в 12 часов дня.

«Просим сохранять спокойствие. Мероприятие проводится под контролем и руководством военнослужащих Вооруженных сил», — предупредили в Минобороны.

Изначально проект «Выстрел памяти» запустили в России, в 2017 году в Калаче-на-Дону. Приурочили его к 75-летию контрнаступления Советских войск под Сталинградом. После инициативу поддержали другие города-герои России. В текущем году, в канун 80-летия Победы в ВОВ, к акции присоединятся Минск и Брестская крепость.