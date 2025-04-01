Ван И: китайско-российские отношения — важный стабилизирующий фактор в турбулентном мире

О принципах китайско-российских отношений
По мнению Ван И, отношения стран характеризуют три особенности. Первая — «Навеки друзья и никогда — враги». Этот принцип зафиксирован в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
За более чем 70 лет совместного развития Китай и Россия установили крепкое взаимодоверие, отношения между нами демонстрируют глубокие корни, насыщенное содержание и мощную стрессоустойчивость.
Вторая особенность основывается на равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве, они заложены в начале 1990-х. Также министр иностранных дел Китая указал на третью важную особенность — «неприсоединение к блокам, неконфронтация и ненаправленность против третьих сторон».
Китайско-российские отношения не представляют никакой угрозы для других, тем более не подвержены вмешательству или помехам извне, являют собой не только современный образец взаимоотношений нового типа между крупными державами, но и важный стабилизирующий фактор в турбулентном мире.
О приоритетных направлениях сотрудничества КНР И РФ
Сегодняшний товарооборот между странами составил $244,8 млрд. Китайский дипломат считает, что положительная динамика будет сохраняться.
Сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд, меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд все еще устойчиво идет вперед.
Ван И считает, что необходимо укреплять «прочную материальную почву двусторонних отношений», которая охватит в том числе сотрудничество в торговле, энергетике, сфере технологических инноваций и зеленого развития. Также министр иностранных дел Китая обратил внимание на важность обмена опытом и достижениями с целью углубления межотраслевой интеграции. Кроме того — придавать больше импульсов глобальному развитию и взаимодействию в рамках инициативы «Один пояс — один путь» и ЕАЭС, развивать региональное сотрудничество.
О конфликте на Украине и развитии отношений между Россией и США
Ван И подчеркнул, что Пекин всегда выступал за мирное урегулирование конфликта на Украине и отметил готовность совместно с международным сообществом (прежде всего со странами Глобального Юга) прилагать все возможные усилия для этого.
Нормализация отношений России и США, по мнению дипломата, «вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку». В современном мире нарастает дефицит определенности.
От того, какое решение принято Москвой и Вашингтоном, будет зависеть веяние времени и конфигурация мироустройства. Так что это будет постоянно находиться в центре внимания мирового сообщества.
О торговой войне между КНР и США
США вместо исправления собственных проблем, вводят большие пошлины, при этом не гнушаясь даже шантажом. По мнению дипломата, это никак не поможет решить имеющиеся проблемы, более того, может нанести серьезный урон как глобальному рынку, так и собственной репутации США. Более того, по мнению Ван И, повышение тарифов в два раза не имеет под собой никакой основы.
Как до сих пор на Китай не действовало никакое запугивание, никакой деспотизм, так будет и впредь. Если не прекратятся со стороны США всяческое давление, даже шантаж, наш ответ будет самым решительным.
О ядерном оружии и ограничении стратегических вооружений
Ван И подчеркнул, что у Китая самый низкий уровень ядерного арсенала, и страна не намерена вступать в гонку вооружений. Ядерный арсенал Китая уступает силам США, чья ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются. Требование США, чтобы Китай присоединился к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению, несправедливое и нереальное, отметил дипломат. Министр иностранных дел Китая считает, что США должны прекратить призывать другие страны к созданию «ядерного альянса» и пропагандировать так называемое «расширенное ядерное сдерживание». Оно подразумевает размещение у границ других стран наземные ракеты средней дальности и прочие стратегические силы, а также выстраивание глобальной системы ПВО.
О 80-летии Победы и 80-летии основания ООН
Китай и Россия, по мнению Ван И, стали основными силами в борьбе против фашизма и милитаризма. Страны ценой колоссальных жертв и лишений остановили и уничтожили агрессоров, защитили свой суверенитет. Сегодня Москва и Пекин уделяют большое внимание достоверной передачи фактов мировой истории.
На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам необходимо твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всего мира сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания, искажения или фальсификации истории войны.
Он уверен, что Пекин и Москва продолжат вместе «защищать послевоенный миропорядок, под эгидой 80-летия основания ООН твердо отстаивать ее авторитет и статус, претворять в жизнь подлинную многосторонность и содействовать соблюдению всеми странами целей и принципов Устава ООН».
О Тайване
Ван И обратил внимание, что возвращение Тайваня в лоно Китая является важной составляющей итогов Второй мировой войны и послевоенного миропорядка. Дипломат отметил, что этот факт зафиксирован Каирской декларации 1943 года: «все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю». Ван И отметил, что в 1945 году положения Каирской декларации были закреплены в Потсдамской декларации, условия которой приняла Япония, подписав Акт о капитуляции. Министр иностранных дел КНР подчеркнул, что все исторические факты говорят о том, что Тайвань — это историческая часть территории Китая.