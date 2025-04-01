Ван И: китайско-российские отношения — важный стабилизирующий фактор в турбулентном мире

Ван И подчеркнул, что у Китая самый низкий уровень ядерного арсенала, и страна не намерена вступать в гонку вооружений. Ядерный арсенал Китая уступает силам США, чья ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются. Требование США, чтобы Китай присоединился к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению, несправедливое и нереальное, отметил дипломат. Министр иностранных дел Китая считает, что США должны прекратить призывать другие страны к созданию «ядерного альянса» и пропагандировать так называемое «расширенное ядерное сдерживание». Оно подразумевает размещение у границ других стран наземные ракеты средней дальности и прочие стратегические силы, а также выстраивание глобальной системы ПВО.