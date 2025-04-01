Чиновники просят выпускников школ не затягивать с оформлением ID-карт: без них могут возникнуть проблемы при поступлении в вузы

Для упрощения процесса электронная база данных Минобразования уже была интегрирована с платформой ABITUR, что позволяет быстрее и точнее сверять информацию о выпускниках. Однако на сегодняшний день около 23 тысяч школьников (5,1% от общего числа), заканчивающих школу в этом году, не получили ID-карты, несмотря на то, что достигли необходимого возраста.