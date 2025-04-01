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Чиновники просят выпускников школ не затягивать с оформлением ID-карт: без них могут возникнуть проблемы при поступлении в вузы

Vaib.uz (Узбекистан. 1 апреля). В преддверии приёмной кампании Министерство дошкольного и школьного образования призвало выпускников школ, достигших 16 лет, своевременно получить ID-карты.

Причина проста — без действующей ID-карты невозможно подать документы в вуз. Вся процедура проходит онлайн, и при регистрации в электронной системе ABITUR необходимо внести паспортные данные. Именно поэтому, как подчёркивают в министерстве, откладывать получение документа крайне нежелательно.

Для упрощения процесса электронная база данных Минобразования уже была интегрирована с платформой ABITUR, что позволяет быстрее и точнее сверять информацию о выпускниках. Однако на сегодняшний день около 23 тысяч школьников (5,1% от общего числа), заканчивающих школу в этом году, не получили ID-карты, несмотря на то, что достигли необходимого возраста.

В результате, их данные не могут быть внесены в электронную базу, а значит — могут возникнуть сложности с участием в приёмной кампании.

В министерстве обращаются к родителям с просьбой: обеспечьте своевременное оформление ID-карты для своего ребёнка, чтобы не возникло проблем в самый важный момент — при поступлении.

Для получения паспорта необходимо обратиться в территориальные отделы миграции и оформления гражданства органов внутренних дел или в Центры государственных услуг.