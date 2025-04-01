Президент Финляндии Стубб призвал готовиться к возобновлению отношений с РФ

«Мы должны морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения откроются на политическом уровне. На данном этапе мы пока не можем сказать, когда именно. Ничто не отменяет того факта, что Россия является и всегда будет являться соседом Финляндии, 1350 километров соседских отношений», — объяснил он и добавил, что все будет зависеть от результатов конфликта на Украине.