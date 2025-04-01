СМИ: рейтинг одобрения Трампа начал падать

Согласно последнему опросу Harvard CAPS / Harris Poll, в США усиливается недовольство экономической и торговой политикой Трампа. Ожидается, что торговые пошлины приведут к росту инфляции, а некомпенсированное снижение налогов, массовые увольнения и репрессии в отношении мигрантов неизбежно усугубят факторы экономического спада. В итоге американская экономика может столкнуться не просто с рецессией, а со стагфляцией, когда низкие темпы роста сохраняются на фоне высокой инфляции, предупреждает Firstpost.
В феврале политику американского президента положительно оценивали 52% опрошенных. Уровень одобрения снизился более чем по шести ключевым вопросам, включая экономику и внешнюю политику.
Не согласны с действиями Трампа 12% республиканцев, 79% демократов и 50% независимых избирателей.
Судя по опросу, 43% избирателей считают, что дела Трампа идут хуже, чем ожидалось. Это на семь пунктов больше, чем в прошлом месяце. Тогда как 30% респондентов полагают, что он работает лучше, чем ожидалось, а 27% считают, что он работает так, как ожидалось.
В то же время 54% избирателей уверены, что Трамп справляется с работой в Белом доме успешнее Байдена, хотя этот показатель снизился с 58% в феврале, отмечает The Hill.
Мнение избирателей о Трампе разделилось: по 47% опрошенных относятся к нему как положительно, так и отрицательно. Для сравнения, к Байдену положительно относились 39% респондентов, а 53% — отрицательно.