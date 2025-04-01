СМИ: рейтинг одобрения Трампа начал падать

Судя по опросу, 43% избирателей считают, что дела Трампа идут хуже, чем ожидалось. Это на семь пунктов больше, чем в прошлом месяце. Тогда как 30% респондентов полагают, что он работает лучше, чем ожидалось, а 27% считают, что он работает так, как ожидалось.