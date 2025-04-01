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СМИ: рейтинг одобрения Трампа начал падать

Рейтинг одобрения деятельности президента США Дональда Трампа снижается, хотя все еще остается выше рейтинга одобрения его предшественника, Джо Байдена. Сейчас политику Трампа одобряют менее половины американцев.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно последнему опросу Harvard CAPS / Harris Poll, в США усиливается недовольство экономической и торговой политикой Трампа. Ожидается, что торговые пошлины приведут к росту инфляции, а некомпенсированное снижение налогов, массовые увольнения и репрессии в отношении мигрантов неизбежно усугубят факторы экономического спада. В итоге американская экономика может столкнуться не просто с рецессией, а со стагфляцией, когда низкие темпы роста сохраняются на фоне высокой инфляции, предупреждает Firstpost.

По данным Harvard CAPS / Harris Poll, в марте только 49% зарегистрированных избирателей одобряли действия Трампа, 46% — не одобряли.

В феврале политику американского президента положительно оценивали 52% опрошенных. Уровень одобрения снизился более чем по шести ключевым вопросам, включая экономику и внешнюю политику.

Не согласны с действиями Трампа 12% республиканцев, 79% демократов и 50% независимых избирателей.

Судя по опросу, 43% избирателей считают, что дела Трампа идут хуже, чем ожидалось. Это на семь пунктов больше, чем в прошлом месяце. Тогда как 30% респондентов полагают, что он работает лучше, чем ожидалось, а 27% считают, что он работает так, как ожидалось.

В то же время 54% избирателей уверены, что Трамп справляется с работой в Белом доме успешнее Байдена, хотя этот показатель снизился с 58% в феврале, отмечает The Hill.

Мнение избирателей о Трампе разделилось: по 47% опрошенных относятся к нему как положительно, так и отрицательно. Для сравнения, к Байдену положительно относились 39% респондентов, а 53% — отрицательно.