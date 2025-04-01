Таким образом, он прокомментировал высказывание президента Финляндии Александра Стубба на пресс-конференции в Лондоне. Он заявил, что европейские страны начали обсуждать возможность возобновления контактов с Россией.
«Россия выступала и выступает за развитие добрых взаимоотношений. С Финляндией и Швецией у нас не было проблем, было сотрудничество», — заявил он.
По словам Пескова, эти государства самостоятельно приняли решение свести отношения с Россией к нулю. Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин говорил, что наша страна всегда открыта к нормальным отношениям с теми, кто этого желает.
До этого стало известно, что Российская Федерация и США на встрече в Саудовской Аравии договорились наладить диалог по согласованию путей возобновления сотрудничества в экономике, энергетике и космосе.