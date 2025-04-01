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Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 апреля: главное

Пресс-секретарь российского президента ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления представителя Кремля.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Россия никогда не выступала за ухудшение отношений со своими соседями. Финляндия и Швеция свели взаимовыгодные отношения с РФ к нулю.

Президент Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

РФ продолжает контакты с США по украинскому урегулированию, но тема очень сложная.

Субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, очень сложные, они требуют многих дополнительных усилий.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)

1 апреля во второй половине дня Владимир Путин встретится с министром иностранных дел Китая Ван И.

Старый добрый друг, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить. Традиционно лидеры наших двух стран принимают министров, когда они обмениваются визитами. Президент Путин продолжает эту практику.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

Также во вторник глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Кремль проинформирует, если Путин встретится с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.