Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 1 апреля: главное

Россия никогда не выступала за ухудшение отношений со своими соседями. Финляндия и Швеция свели взаимовыгодные отношения с РФ к нулю.
Президент Путин неоднократно говорил, что наша страна открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает.
РФ продолжает контакты с США по украинскому урегулированию, но тема очень сложная.
Субстанции, которые мы обсуждаем, связанные с украинским урегулированием, очень сложные, они требуют многих дополнительных усилий.
1 апреля во второй половине дня Владимир Путин встретится с министром иностранных дел Китая Ван И.
Старый добрый друг, роль которого в развитии российско-китайских отношений трудно переоценить. Традиционно лидеры наших двух стран принимают министров, когда они обмениваются визитами. Президент Путин продолжает эту практику.
Также во вторник глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.
Кремль проинформирует, если Путин встретится с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.