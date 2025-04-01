Fox News: Трампа предупреждают, что США не готовы к ядерной войне с Китаем

Однако Китай за последние пять лет утроил свой ядерный арсенал и к 2030 году планирует увеличить его с нынешних 500 до 1000 боеголовок. Тогда как «новейшему» ядерному оружию США уже более 35 лет, а многие бомбы «должны были быть сняты с вооружения и заменены еще в 1980-х годах», отметил Питерс.