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Fox News: Трампа предупреждают, что США не готовы к ядерной войне с Китаем

Группа влиятельных консерваторов и законодателей предупреждает администрацию Дональда Трампа о том, что у США нет тактического ядерного оружия для борьбы с Китаем в случае полномасштабной войны в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Fox News.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Военные эксперты в США начали прорабатывать потенциальный сценарий: Китай решился вторгнуться на Тайвань, а США пришли на помощь «островной демократии». Но тут выясняется, что ядерный арсенал США устарел, «новейшему» оружию почти 40 лет и его можно считать примерно таким же современным, как старинный дедушкин Corvette, говорится в статье.

С окончания холодной войны, по словам Боба Питерса, научного сотрудника по стратегическому сдерживанию в фонде Heritage, США «резко сократили количество ядерного оружия по всему миру, подписали множество соглашений о контроле над вооружениями с Советским Союзом и Россией, и сегодня американский арсенал примерно на 85% меньше, чем тот, который Америка использовала в разгар холодной войны».

В 1991 году США вывезли тактическое ядерное оружие морского и наземного базирования из Кореи и вывели из эксплуатации ядерные модификации крылатых ракет Tomahawk, которые были размещены по всему Тихому океану.

Мы думали, что после распада Советского Союза Россия оказалась у нас под контролем. Мы всегда думали, что Китай будет представлять только экономическую угрозу.

Деб Фишер
сенатор, член Комитета сената по вооруженным силам

Однако Китай за последние пять лет утроил свой ядерный арсенал и к 2030 году планирует увеличить его с нынешних 500 до 1000 боеголовок. Тогда как «новейшему» ядерному оружию США уже более 35 лет, а многие бомбы «должны были быть сняты с вооружения и заменены еще в 1980-х годах», отметил Питерс.

Чип Рой, республиканец от штата Техас, объяснил такую ситуацию многолетним вниманием к Ближнему Востоку в ущерб сдерживанию угроз в Индо-Тихоокеанском регионе.

Отчасти это последствия… бесконечных войн: вместо мощного сдерживания мы оказались втянуты в… бесконечный конфликт, который привел к огромным потерям, как в плане человеческих жертв, так и в плане материальных ценностей.

Чип Рой
республиканец от штата Техас

Китай наращивает не только арсенал стратегического и тактического ядерного оружия, но и противокорабельный ядерный потенциал и системы частичной орбитальной бомбардировки (платформы космического базирования, которые могут сбрасывать боеприпасы, в том числе ядерные, из космоса на поверхность Земли).

У США, напротив, слишком мало тактического ядерного оружия по сравнению с Китаем оружия, которое могло бы обеспечить мощный ответ, но при этом удалось бы избежать применения губительного стратегического ядерного оружия. Поэтому высопоставленные военные в США призывают наращивать военный потенциал, в том числе ядерный.

«Он поможет убедить китайское руководство, что сегодня не тот день, чтобы ссориться с США или их союзников», пояснил адмирал Чарльз Ричард, бывший глава Стратегического командования Вооруженных сил США.