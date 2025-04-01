Fox News: Трампа предупреждают, что США не готовы к ядерной войне с Китаем

Военные эксперты в США начали прорабатывать потенциальный сценарий: Китай решился вторгнуться на Тайвань, а США пришли на помощь «островной демократии». Но тут выясняется, что ядерный арсенал США устарел, «новейшему» оружию почти 40 лет и его можно считать примерно таким же современным, как старинный дедушкин Corvette, говорится в статье.
С окончания холодной войны, по словам Боба Питерса, научного сотрудника по стратегическому сдерживанию в фонде Heritage, США «резко сократили количество ядерного оружия по всему миру, подписали множество соглашений о контроле над вооружениями с Советским Союзом и Россией, и сегодня американский арсенал примерно на 85% меньше, чем тот, который Америка использовала в разгар холодной войны».
В 1991 году США вывезли тактическое ядерное оружие морского и наземного базирования из Кореи и вывели из эксплуатации ядерные модификации крылатых ракет Tomahawk, которые были размещены по всему Тихому океану.
Мы думали, что после распада Советского Союза Россия оказалась у нас под контролем. Мы всегда думали, что Китай будет представлять только экономическую угрозу.
Однако Китай за последние пять лет утроил свой ядерный арсенал и к 2030 году планирует увеличить его с нынешних 500 до 1000 боеголовок. Тогда как «новейшему» ядерному оружию США уже более 35 лет, а многие бомбы «должны были быть сняты с вооружения и заменены еще в 1980-х годах», отметил Питерс.
Чип Рой, республиканец от штата Техас, объяснил такую ситуацию многолетним вниманием к Ближнему Востоку в ущерб сдерживанию угроз в Индо-Тихоокеанском регионе.
Отчасти это последствия… бесконечных войн: вместо мощного сдерживания мы оказались втянуты в… бесконечный конфликт, который привел к огромным потерям, как в плане человеческих жертв, так и в плане материальных ценностей.
Китай наращивает не только арсенал стратегического и тактического ядерного оружия, но и противокорабельный ядерный потенциал и системы частичной орбитальной бомбардировки (платформы космического базирования, которые могут сбрасывать боеприпасы, в том числе ядерные, из космоса на поверхность Земли).
У США, напротив, слишком мало тактического ядерного оружия по сравнению с Китаем — оружия, которое могло бы обеспечить мощный ответ, но при этом удалось бы избежать применения губительного стратегического ядерного оружия. Поэтому высопоставленные военные в США призывают наращивать военный потенциал, в том числе ядерный.
«Он поможет убедить китайское руководство, что сегодня не тот день, чтобы ссориться с США или их союзников», — пояснил адмирал Чарльз Ричард, бывший глава Стратегического командования Вооруженных сил США.