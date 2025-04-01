В Волгоградской области начался весенний призыв

Все новобранцы будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ. При этом Владимир Цимлянский особо подчеркнул, что на территории новых регионов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также в зоне проведения специальной военной операции срочники находиться не будут.