В Волгоградской области начался весенний призыв

В Волгоградском регионе, как заверили в областном военном комиссариате, к проведению набора на обязательную срочную службу готовы все территориальные структуры.
Методические сборы с членами призывных комиссий уже были проведены. Основную часть волгоградских новобранцев планируется направить в учебные подразделения, а также в соединения и части на территории Южного военного округа. Горячая линия по вопросам срочной службы начнет работу в областном военкомате в середине апреля.
Отметим, что накануне Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о весеннем призыве. С 1 апреля по 15 июля 2025 года на военную службу предстоит набрать 160 тыс. граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет.
Как проинформировал первый заместитель ГОМУ Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский, начало отправки новобранцев со сборных пунктов запланировано с 10 апреля 2025 года. Срок военной службы по призыву составляет 12 месяцев.
Все новобранцы будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и частей Вооруженных сил и других воинских формирований на территории РФ. При этом Владимир Цимлянский особо подчеркнул, что на территории новых регионов РФ — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также в зоне проведения специальной военной операции срочники находиться не будут.
Что касается оповещения призывников, то, по словам Цимлянского, от бумажных повесток не отказались. Они по-прежнему юридически значимы и будут рассылаться заказными письмами с уведомлениями по месту жительства или пребывания призывника или вручаться ему лично. Электронные повестки будут направлять в личный кабинет гражданина на портале «Госуслуги».