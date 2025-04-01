КИШИНЕВ, 1 апр — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул заявила, что не собиралась покидать Молдавию, и пообещала не сдаваться.
«Я не собиралась покидать Молдавию. Бежать из страны означало бы отказаться от своего мандата и отказаться служить народу Гагаузии. Я никогда этого не сделаю… Хочу сказать, что я не сдамся», — заявила Гуцул журналистам после заседания во вторник.
Она также отметила, что ее двухлетний сын скучает по ней, и пожелала здоровья всем детям страны.
Глава автономии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и доставлена в Национальный антикоррупционный центр на основании дела о незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов в Гагаузии в 2023 году. Районный суд Кишинева 28 марта вынес решение об аресте Гуцул на 20 суток. Ее адвокаты заявили о намерении обжаловать это постановление. При этом прокуратура параллельно подала еще один запрос об аресте Гуцул на 30 суток, но суд его отклонил.